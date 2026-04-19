Kırıkkale'de kazada ağır yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de kazada ağır yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti

Kırıkkale\'de kazada ağır yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti
19.04.2026 16:07  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bahşılı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Murat Aşçı, hastanede hayatını kaybetti. Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Aşçı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kırıkkale'de iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan itfaiye personeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Nisan 2026 tarihinde Bahşılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aşçı (47) idaresindeki 06 HE 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Murat Aşçı'nın Bahşılı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. Aşçı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kazada ağır yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

16:24
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
16:12
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı
Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:52:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kazada ağır yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.