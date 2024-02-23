Kırıkkale'de Ulaşım Güzergahlarında Narkotik Denetimi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ulaşım Güzergahlarında Narkotik Denetimi

Kırıkkale\'de Ulaşım Güzergahlarında Narkotik Denetimi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşakta narkotik köpeği ile denetimler yapıyor. Araçlarda GBT sorgulaması ve belge kontrolü yapılırken, otomobil ve yolcu otobüslerinde narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması gerçekleştiriliyor.

23.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:09
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile denetimler yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekiplerince denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların kara yollarında huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma personeli tarafından kullanılan tablet sayesinde kişilerin GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıldı. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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