Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde üzerlerinde miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İbrahim P. tarafından diğer 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralılardan Okan O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan İbrahim P. ise jandarma tarafından yakalandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, sanal bahis kaynaklı banka borçlarının bulunduğu ve soygunu bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenildi. Dün gerçekleşen olayda maskeli 2 kişi, kuyumcudan 1,5 kilogram ağırlığındaki altınları alarak kaçmıştı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Niğde'de Aladağlar'a çıkan bir dağcı, 6 kişilik Alman turist grubuna rehberlik etmek için çıktığı sırada kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Cansız bedenin kurtarılması için çalışmalar yarın başlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?