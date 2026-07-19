Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
19.07.2026 18:54
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Polis, Kırıkkale'de yapılan operasyonda 178 sentetik uyuşturucu ele geçirirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 178 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda Y.E.A. isimli şüphelinin evine yapılan baskında 178 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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