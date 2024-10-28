Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.A. isimli şahsın üzerinde 14.55 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE