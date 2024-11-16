Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kırıkkale'de aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, M.T. (29) adlı şahsa ait şüpheli bir araçta yapılan aramada, bin 18 adet psikotrop hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Delice Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KIRIKKALE