Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 81 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında K.Ş. (53) isimli şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 81 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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