Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 14,98 gram sentetik kannabinoid, 2,36 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

30.05.2024 16:24
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzenlenen operasyondaya 14,98 gram sentetik kannabinoid, 2,36 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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