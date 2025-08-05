Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında M.Y. ve E.A. isimli şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 659 adet sentetik uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE