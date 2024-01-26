Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A, Y.G., S.A., A.E. ve B.Ç. isimli şüphelilerin bulundukları ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, narkotik köpeği ile evde yaptığı aramada, 56 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet enjektör, 2 adet tabanca, 5 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, adli kontrol şartıyla diğer 3'üde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE