Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Dinamit Lokumlarıyla Kaçak Kazı Tespit Edildi

3.Sayfa

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahsın, dinamit lokumlarıyla da evinin altında kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçeye bağlı Pazarcık köyünde V.O. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı izniyle şahsın evinde, 67 adet saksıya ekili kenevir bitkisi, 53 gram kubar esrar, 10 adet patlayıcı madde dinamit lokumu ele geçirildi. Patlayıcı madde kullanarak evin altında da kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE