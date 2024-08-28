Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Teslim Edildi, Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Teslim Edildi, Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Teslim Edildi, Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de yapılan bir operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan bir hükümlü cezaevine teslim edildi. Aynı operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

28.08.2024 11:10
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Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü cezaevine teslim edildi, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimler sırasında üzerinde 25,24 gram sentetik kannabinoid ile yakalanan O.E.B., polis ekiplerince gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P. ise emniyetteki işlemlerin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Teslim Edildi, Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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