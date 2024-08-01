Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale 'de polis ekiplerince, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanması için yürütülen operasyonlarda İ.C. gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramalarda da 4.63 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE