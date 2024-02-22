Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale\'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

22.02.2024 19:08
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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu oprasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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