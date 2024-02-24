Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda E.M.Y ve M.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarıldı.

24.02.2024 23:57  Güncelleme: 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.M.Y ve M.C. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ile ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 03:54:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement