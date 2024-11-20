Kırıkkale\'de Uyuşturucu Ticareti: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde A.U.T. ve A.S. isimli şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şahıs ise serbest bırakıldı. - KIRIKKALE