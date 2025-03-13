Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapana Tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen B.K. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE