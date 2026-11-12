Kırıkkale'de uyuşturucudan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucudan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı. Haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.A. (25) ve M.Y. (22) yakalandı. Haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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