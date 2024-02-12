Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 19 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale\'de yapılan denetimlerde 19 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 19 şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı. Denetimler sonucunda ayrıca 142 şüpheli gözaltına alındı, 31'i hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 3 bin 329 kişinin GBT'si kontrol edildi, 103 araç sorgulandı. Şüphelilerin üzerinde ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

12.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:50
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Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 19 şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 5-11 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 142 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31'i hakkında adli işlem başlatıldı, 19 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uygulama noktalarında yapılan denetimlerde de 3 bin 329 şahsın GBT'sine kontrol edildi, 103 araç sorgulandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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