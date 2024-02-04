Kırıkkale\'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Motosiklet Çarptı

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Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde, K.B. idaresindeki motosiklet, karşı kaldırıma geçmek isteyen Melisa S.'ye (24) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Melisa S. ile motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melisa S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından motosiklet, kaza alanında çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Tarık Y. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tarık Y., yayanın aniden yola fırladığını belirterek, "Gidiyorduk hızımız 30'du. Aniden önümüze atladı kornaya bastık. Önümüze atladı çarpıştık. Ben de motosikletin arkasındaydım" dedi. - KIRIKKALE