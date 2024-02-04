 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Motosiklet Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Motosiklet Çarptı

Kırıkkale\'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Motosiklet Çarptı

Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kadının hayati tehlikesi bulunuyor. Motosikletin yolcu olarak bulunan kişi ise hafif sıyrıklarla atlattı.

04.02.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde, K.B. idaresindeki motosiklet, karşı kaldırıma geçmek isteyen Melisa S.'ye (24) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Melisa S. ile motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melisa S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından motosiklet, kaza alanında çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Tarık Y. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Tarık Y., yayanın aniden yola fırladığını belirterek, "Gidiyorduk hızımız 30'du. Aniden önümüze atladı kornaya bastık. Önümüze atladı çarpıştık. Ben de motosikletin arkasındaydım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Atatürk Bulvarı, Motosiklet, Kırıkkale, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Motosiklet Çarptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Motosiklet Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement