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Kırıkkale'de zift yüklü tren devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de zift yüklü tren devrildi, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale\'de zift yüklü tren devrildi, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sonucu devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen trenin kaldırma çalışmaları iş makineleri ve vinç yardımıyla sürüyor. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

02.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Kırıkkale'de hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen trenin kaldırma çalışmaları iş makineleri ve vinç yardımıyla sürüyor.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kılıçlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki zift yüklü tren, kara yolu kıyısındaki kayan toprak ve taşların rayları doldurması sebebiyle devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trenin devrilmesi neticesinde yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından da hastaneden taburcu edildi. Devrilen lokomotifin iş makineleri ve vinç yardımıyla kaza alanından kaldırma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekiplerince de olay yerinde güvenlik önlemi alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de zift yüklü tren devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de zift yüklü tren devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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