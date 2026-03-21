Kırıkkale\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dönüşünde yaşanan zincirleme kazada anne ve iki çocuğu yaralandı.

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüşe geçen vatandaşlar, şehirler arası kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Peş peşe yapılan ani frenler sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, anne ile iki çocuğu yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafikte zaman zaman yaşanan ani yavaşlamalar ise kazalara davetiye çıkardı. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda ilerleyen araçların peş peşe fren yapması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. S.K. idaresindeki 06 AS 3126 plakalı aracın yavaşlamasının ardından aynı yönde seyreden H.D. yönetimindeki 06 HD 029 plakalı araç da fren yaptı. Arkadan gelen O.B.D. idaresindeki 06 FUT 188 plakalı otomobil ise duramayarak öndeki araca çarptı.

Kazanın etkisiyle araçlar birbirine girerken, sağ şeritten sol şeride geçiş yapan E.K. idaresindeki 06 BL 208 plakalı araç ile Y.H.C. yönetimindeki 06 FRH 765 plakalı araç da kazaya karıştı. Son olarak B.O. idaresindeki 06 DGP 225 plakalı aracın da çarpmasıyla kaza büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada anne A.K. (41) ile çocukları B.K. (17) ve B.C.K. (18) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından, maddi hasarlı araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 21:03:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.