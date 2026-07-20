Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası

Kırıkkale\'de Zincirleme Trafik Kazası
20.07.2026 14:54
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Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 38 AIB 033 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. yönetimindeki 06 FCA 41 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de H.B. idaresindeki 35 BUV 403 plakalı araca çarptı. Kazada, 06 FCA 41 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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