Kırıkkale'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kırıkkale'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale\'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
18.07.2025 21:36  Güncelleme: 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki ahıra ve bir evin müştemilatına sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesindeki bir köyde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki ahıra ve bir evin müştemilatına sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Çelebi ilçesine bağlı İğdebeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, köyde bulunan bir evin müştemilatı ve iki ahıra sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangının evlere ulaşmaması için büyük çaba sarf eden ekipler, yoğun duman ve alevler arasında yangını kontrol altına alarak muhtemel bir faciayı önledi. Müdahale sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye personeli de olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi edildi. Öte yandan vatandaşlar, yangınla mücadele eden ekiplere ayran ikram ederek destek oldu. Maddi hasarla atlatılan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bölgede başlatılan incelemeler sürerken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

"Yangın kontrol altına alındı"

Çelebi Kaymakamı Hüseyin Taha Fidan, yaptığı açıklamada, yangın sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve hayvanların ise zarar göremediğini belirtti. Fidan, "Ev eklentisi ve iki ahır yandı. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Hayvanlarda da herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Yangın, anız yangınıyla başladı ve ardından ahıra sıçradı. Çevre ilçelerden gelen belediye ve itfaiye ekipleri, AFAD ile birlikte çalışmaları sürdürmektedir. Yangın kontrol altına alındı, çok şükür herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır" dedi.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü belirten Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

AFAD İl Müdürü Atilla Altunbulak, "Ekipler yangına sıkı şekilde müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen arazözler, iş makineleri ve orman itfaiyesi araçlarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor" diye konuştu.

Rüzgarın da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını anlatan köy sakini Nuh Kale, "Yangın küçük çaplı başladı, zamanla büyüyerek yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle her yeri sardı. İki adet ahır balya ve bazı malzemeler tamamen yandı" ifadesini kullandı.

Diğer bir köy sakini Mesut Uluçay ise "Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle çok büyüdü. Müdahalede zorlandık, her tarafa yayıldı" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Çelebi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Ünlü şirketin CEO’su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı 28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
19:18
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
10:44
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
10:30
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
09:50
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
09:10
TBMM’de “ayı“ tartışması Vekillerden ağza alınmayacak sözler
TBMM'de "ayı" tartışması! Vekillerden ağza alınmayacak sözler
08:49
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 21:41:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.