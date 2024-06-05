Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, havaya ateş açmanın tehlikelerine karşı uyardı

3.Sayfa

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları düğün, kutlama ve benzeri etkinliklerde havaya ateş açmanın tehlikelerine karşı uyardı. "Atılan mermi havada kalmaz" sloganıyla yapılan açıklamada, havaya sıkılan mermilerin ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabileceği vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan bu tür olayların önüne geçmek için duyarlı olmalarını ve havaya ateş açmamalarını istedi. Açıklamada, düğün ve benzeri etkinliklerde silah kullanılmasının sadece yasal değil, aynı zamanda insan hayatını tehdit eden bir davranış olduğu ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü, bu tür durumların önlenmesi için sıkı denetimlerin yapılacağını ve ihlal edenlere karşı ağır cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların bu tür olayları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. - KIRIKKALE