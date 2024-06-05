Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Zorbalıkla Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Zorbalıkla Mücadele Eğitimi Verdi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, siber zorbalıkla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde, internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalığın zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Mobil bankacılık kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele yöntemleri de öğrencilere aktarıldı. Emniyet Müdürlüğü, gençlerin siber dünyada güvenli bir şekilde var olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

05.06.2024 17:39
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, siber zorbalıkla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde, internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalığın zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme semineri düzenledi. Öğrencilere, internetin güvenli kullanımı konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı. Özellikle kişisel bilgilerin korunması, güçlü şifreler kullanımı ve güvenilir olmayan sitelerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Mobil bankacılık kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar da öğrencilerle paylaşıldı. Mobil cihazların güvenliği, uygulama indirirken dikkat edilmesi gerekenler ve kimlik avı saldırılarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Teknoloji bağımlılığı konusu da seminerin önemli başlıklarından biriydi. Öğrencilere, teknoloji kullanımının kontrol altında tutulması, sosyal hayatın ve sağlığın teknoloji bağımlılığı nedeniyle zarar görmemesi için neler yapılabileceği anlatıldı.

Son olarak, siber zorbalıkla mücadele yöntemleri ele alındı. Öğrenciler, siber zorbalıkla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği, bu tür durumları nasıl bildirebilecekleri ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve gençlerin siber dünyada güvenli bir şekilde var olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Zorbalıkla Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika

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