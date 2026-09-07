Kırıkkale Yahşihan\'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.