Kırka şehit cenazesini bekliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırlarına ulaşan yangında şehit olanlar arasında bulunan Tolonay Kocaman'ın cenazesi memleketi Kümbet Mahallesi'nde bekleniyor.
Olay bölgesinden alındıktan sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kocaman'ın cenazesi Seyitgazi'nin Kümbet Mahallesi'ne getirilmesi bekleniyor. Aile yakınları ve mahalle halkının üzüntülü bekleyişi sürerken, mahallede bulunan şehit evine Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu. Cenazenin ikindi namazını müteakip mahalle mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Tolonay Kocamün'ın 1 hafta önce evlendiği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR
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