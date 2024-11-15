Kırkağaç\'ta 37. Dönem Uzman Erbaşlar Yemin Etti

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Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında, terörle mücadele kursu gören 37. dönem uzman erbaşlar yemin etti.

Törene, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Adem Şakrak, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Müge Bal, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokolün askerleri selamlaması ile başladı.

848 uzman erbaşın toplu halde yemin etmesinin ardından, askerler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı. Aileler tarafından yoğun katılımın olduğu yemin töreninin finalinde ise uzman çavuşların aileleriyle hasret gidermesi vardı.

Tören sonrası ailelerine kavuşan uzman erbaşlar büyük mutluluk yaşadılar. - MANİSA