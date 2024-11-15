Kırkağaç'ta 37. Dönem Uzman Erbaşlar Yemin Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırkağaç'ta 37. Dönem Uzman Erbaşlar Yemin Etti

Kırkağaç\'ta 37. Dönem Uzman Erbaşlar Yemin Etti

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde terörle mücadele kursunu tamamlayan 37. dönem uzman erbaşlar, düzenlenen bir törenle yemin etti. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.11.2024 23:31  Güncelleme: 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında, terörle mücadele kursu gören 37. dönem uzman erbaşlar yemin etti.

Törene, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Adem Şakrak, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Müge Bal, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Necdi Özkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokolün askerleri selamlaması ile başladı.

848 uzman erbaşın toplu halde yemin etmesinin ardından, askerler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı. Aileler tarafından yoğun katılımın olduğu yemin töreninin finalinde ise uzman çavuşların aileleriyle hasret gidermesi vardı.

Tören sonrası ailelerine kavuşan uzman erbaşlar büyük mutluluk yaşadılar. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kırkağaç, Politika, Güvenlik, Komando, 3-sayfa, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırkağaç'ta 37. Dönem Uzman Erbaşlar Yemin Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 00:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kırkağaç'ta 37. Dönem Uzman Erbaşlar Yemin Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.