Babaeski'de Atatürk Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babaeski'de Atatürk Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Babaeski\'de Atatürk Ortaokulu\'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Babaeski ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda Sivil Savunma Haftası dolayısıyla yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yakılan ateşin söndürülmesi öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Okul içerisinden öğrencilerin tahliyesi çalışması yapılarak, toplanmaları sağlandı. İtfaiye ekipleri, okullardan gelen talepler doğrultusunda tatbikatlarla eğitim verdiklerini belirtti.

28.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda Sivil Savunma Haftası dolayısıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Babaeski'de bulunan Atatürk Ortaokulunda Sivil Savunma Haftası sebebiyle yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekiplerince okul bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateşin söndürülmesi, öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra okul içerisinden öğrencilerin tahliyesi çalışması yapılarak, önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmaları sağlandı.

Tatbikat hakkında bilgi veren itfaiye ekipleri, okullardan gelen talepler istikametinde tatbikatla eğitim verdiklerini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de Atatürk Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: Babaeski'de Atatürk Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement