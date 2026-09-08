Kırklareli Babaeski'deki mera yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan mera yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışması yapılırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan mera yangını, itfaiye ekiplenin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Büyükmandıra beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, yükselen yoğun dumanlar uzak noktalardan görüldü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alarak çevrede tedbir aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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