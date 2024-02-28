Kırklareli'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli\'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında kasten yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından tutuklanarak Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

28.02.2024 17:38  Güncelleme: 17:39
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Kırklareli'de jandarma ekiplerince kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde yaptıkları devriye esnasında kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün aranma kaydı olan şüpheliyi yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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