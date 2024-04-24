Kırklareli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kırklareli\'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyetleri sonucunda, Lüleburgaz ilçesinde zimmet suçundan 5 yıl, Vize ilçesinde kamu malına zarar verme suçundan 7 ay 15 gün ve Babaeski ilçesinde konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza ve infaz kurumlarına teslim edildi.

24.04.2024 12:55
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Kırklareli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetlerinde, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köyünde zimmet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Vize ilçesi Akpınar köyünde kamu malına zarar verme suçunda 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde ise "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza ve infaz kurumlarına teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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