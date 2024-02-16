Kırklareli'de ruhsatsız silah operasyonu: Av tüfeği ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'de ruhsatsız silah operasyonu: Av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Kırklareli\'de ruhsatsız silah operasyonu: Av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu. Operasyonda 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 160 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

16.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Kırklareli'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Kömürköy köyünde bir evde ruhsatsız silahların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.K.'nin evine yaptığı aramada 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, şarjör ile 160 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de ruhsatsız silah operasyonu: Av tüfeği ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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