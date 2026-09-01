Kırklareli merkezde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5\'i tutuklandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak kazı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez Şeytandere mevkiinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.