Kırklareli merkezde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli merkezde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kırklareli merkezde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet, tarihi ve kültürel mirasa yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak kazı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez Şeytandere mevkiinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli merkezde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

14:40
Taraftar yeni transferi bekliyordu Karşılarına çıkan isim şoke etti
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
14:25
Galatasaray’ın yeni golcüsü İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:49:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli merkezde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement