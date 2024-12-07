Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 107 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 107 şüpheli yakaladı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 107 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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