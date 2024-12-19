Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 132 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 132 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 132 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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