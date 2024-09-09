Kırklareli'nde 2004 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 2004 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli\'nde 2004 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri son 1 ayda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 4 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlar sonucunda 67 şüpheli de gözaltına alındı.

09.09.2024 18:15
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince son 1 ayda 2 bin 4 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen 67 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar yaptı. Son 1 ayda yapılan operasyonlarda 2 bin 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 67 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 40'ı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, insan kaçakçılığı olaylarında kullanılan 41 araca el konuldu. Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 2004 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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