Kırklareli'nde 260 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 260 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli\'nde 260 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma, kaçak göçmen operasyonunda 260 kişiyi yakaladı, 11 organizatör şüpheli tutuklandı.

19.03.2025 11:00
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri geçtiğimiz ay 260 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz ay 260 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan olaylarda kullanıldığı iddia edilen 6 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 260 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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