Kırklareli'nde 265 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 265 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 265 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı, 6 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ