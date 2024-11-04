Kırklareli'nde 27 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 27 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 4 ayrı bölgede çalışma yapan ekiplerce 27 kaçak göçmen yakalanırken 1 organizatör gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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