Kırklareli\'nde 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki satışı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler 2 şüphelinin bulunduğu otomobili Lüleburgaz ilçesinde otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ