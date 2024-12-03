Kırklareli\'nde 36 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 36 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 36 şüpheli yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ