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Kırklareli'nde 38 operasyonda 38 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 38 operasyonda 38 şahıs yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde düzenlenen terör suçlarıyla ilgili 38 operasyonda 38 şahıs yakalanırken, 7 şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şahıs ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere teslim edildi. Ayrıca, 25 şahıs hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. Kırklareli'de terörle mücadele kapsamında özel güvenlik personeline ve üniversite öğrencilerine bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Kırklareli\'nde 38 operasyonda 38 şahıs yakalandı
01.01.2024 - 17:34,
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Kırklareli'nde terör suçları ile ilgili düzenlenen 38 operasyonda 38 şahıs yakalanırken 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğünce 2023 yılı içerisinde terör suçları ile ilgili düzenlenen 38 operasyonda 38 şahıs yakalanırken 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şahıs ise soruşturmalarının yürütüldüğü illere teslim edildi. 25 şahıs hakkında da adli ve idari işlemler gerçekleştirildi.

2023 yılı içerisinde Terörle Mücadele Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri kapsamında Kırklareli'nde bulunan 106 özel güvenlik personeline terörle mücadele ve terör örgütlerinin eylem ve saldırıları konusunda Bilgilendirme Faaliyetleri düzenlendi. Kırklareli Üniversitesinde "El ele güvenli geleceğe" Projesi kapsamında ise 3 bin 390 öğrenci ve ailelerine bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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