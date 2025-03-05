Kırklareli'nde 46 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca 24 Şubat - 02 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 46 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik son bir haftada yaptıkları çalışmalara 46 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ