Kırklareli'nde 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli\'nde 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kaçak göçmen yakalanırken, 4 şüpheli organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

25.05.2024 15:44
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Kırklareli'nde polis ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler sabah karşı 1 kamyonet ve 3 araç durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 aracın şöförü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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