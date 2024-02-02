Kırklareli\'nde 6 kişiye mezar olan işletme sahibi hapis istemiyle karşı karşıya

Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan o işletme sahibinin iddiaya göre yağış uyarılarına aldırış etmemiş
Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan o işletme sahibi 22,5 yıla kadar hapis istemi
"İmara uygun hale getirmedik ve ruhsat almadık"
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 6 kişinin yamanı yitirdiği o işletme sahibi Bülent B'nin aralarında bulunduğu 4 şüphelinin 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz yaşamını yitirdi.
Tutuklanan işletme sahibi Bülent B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İşletme sahibi Bülent B. ile tutuksuz işletme çalışanları B.G, C.A. ve S.U. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
İddianamede yer verilen selde ölen işletme müdürü Ümit Solmaz'ın ablası Yasemin Demir ile selden birkaç gün önce konuştukları yer alıyor. Demir, ifadesinde kardeşinin uyarılardan haberinin olduğunu belirterek "Bana, sel uyarısı yapıldığını, işletmedeki müşterilerin paralarını iade edip göndermek istediğini, Bülent B. ile görüştüğünü, Bülent Bey'in bağırıp çağırıp 'Şimdiye kadar bir şey olmadı' dediğini söyledi" dedi.
İddianamede işletme sahibi Bülent B'nin ifadesinde, tesisi "ruhsatsız ve imara aykırı" şekilde çalıştırdığını itiraf ettiği bilgisi yer aldı.
Bülent B. ifadesinde "İşletmenin bulunduğu yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisini 2015 yılında satın aldım. 2019 yılında tarım arazisine turizm amaçlı yapılar inşa etmeye başladım. Aynı yıl İl Özel İdaresine turizm amaçlı tesis kurmak için başvurularım olumsuz sonuçlandı ancak yapıları inşa etmeyi sürdürdüm. 2020 yılındaki izin başvurumuzdan da olumlu cevap alamamamıza rağmen inşaatlara devam ettik. 2021 yılında göletin kıyısındaki restoran benzeri yapı ile 12 civarında misafir kabul edilen evlerden oluşmuştu. 2022 yılında işletmeye imara aykırılık ve eko turizm amacıyla yapılan binaların tamamının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle idari para cezası kesildi, mühürleme işlemi yapıldı. Bu karar sonrasında yapıları imara uygun hale getirmedik ve ruhsat almadık" dedi.
İl Özel İdaresince 2022 yılında tesis hakkında verilen yıkım kararından haberinin olmadığını söyleyen Bülent B. büyük bir afet olduğunu, bundan dolayı sorumluluğunun ve kusurunun olmadığı aktardı.
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