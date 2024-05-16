Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli\'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'ne bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına çevre il, ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.05.2024 22:29
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Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangına çevre il, ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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