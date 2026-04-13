Kırklareli\'nde Balıkçılık Denetimleri Sürüyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde av sezonunun sonuna yaklaşılırken, ekipler denizlerde sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sezon boyunca av gemilerinden düzenli olarak hamsi numuneleri alındı. Son denetimlerde de balıkların boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak yasal avlanma kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

Gerçekleştirilen analizlerle hamsilerin belirlenen avlanma sınırlarına uyup uymadığı titizlikle takip edilirken, bu çalışmalarla su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, denetimlerin sezon sonuna kadar devam edeceğini belirterek, kurallara uygun avcılığın gelecek nesiller için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - KIRKLARELİ