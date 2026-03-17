Kırklareli'nde Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize'de polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde faaliyet gösteren tekstil atölyelerinde çalışan personele yönelik "telefonla dolandırıcılık" konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından düzenlenen çalışmada, dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Özellikle kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tekstil atölyelerinde çalışan personele broşür dağıtımı da yapıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edeceğini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:05:12. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.